شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المؤسس تفوز بـ 45 مشروعاً بحثياً في مبادرة التعاون الدولي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

فازت جامعة الملك عبدالعزيز بـ 45 مشروعاً بحثياً، في مبادرة التعاون الدولي التابعة لوكالة التعليم والابتكار بوزارة التعليم التي تم إعلانها أخيراً، إذ جاءت مشاريع الجامعة البحثية موزعة على 10 مشاريع في مسار التحديات الكبرى، بواقع نصف المشاريع البحثية المقبولة على مستوى المملكة، وبـ 35 مشروعاً في مسار القدرات البحثية. ووفقاً لنتائج المقترحات البحثية التي تقدمت بها الجامعة في مبادرة التعاون الدولي، حصلت جامعة الملك عبدالعزيز على نسبة ‏33.33 % للمقترحات البحثية المقبولة، من العدد الكلي للمقترحات البحثية المقدمة من الجامعة في مسار التحديات الكبرى، وبنسبة 25% للمقترحات البحثية المقبولة من العدد الكلي للمقترحات البحثية المقدمة من الجامعة في مسار القدرات البحثية.

يُذكر أن مبادرة التعاون الدولي منافسة وطنية تهدف إلى تعزيز التعاون البحثي بين الجامعات المحلية والجامعات العالمية، وتدعم التوجهات البحثية الوطنية المنسجمة مع رؤية المملكة 2030، والعمل على مواجهة التحديات التي تعوق مسيرة البحث العلمي، وكيفية حلها والتعامل معها، كما تهدف المبادرة إلى الابتكار في مجال العلوم والتكنولوجيا، وكيفية تخفيض الطاقة وتحويلها إلى طاقة متجددة ونظيفة، والبتروكيماويات، والمياه، والبيئة، وتقنية المعلومات، والصحة، وعلوم الحياة، وغيرها من المجالات الحيوية للمملكة.