شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مسلحون يقتحمون محل تموينات في قرية الخريطة بتبوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك) سطا 3 مسلحين ملثمين على محل تموينات في قرية الخريطة «125 كم عن تبوك» فجر (السبت) الماضي، وسلبوا المبالغ الموجودة في صندوق المحاسبة. وعلمت "الخليج 365" من مصادرها أن الجهات الأمنية تبحث عن الجناة، فيما وثقت كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل دخول 3 شُبان للتموينات الساعة 5:16 صباحاً مستغلين قلة الحركة في المنطقة، حيث قاموا بالاستيلاء على صندوق المحاسبة، بينما أظهرت الكاميرات مُحاسب التموينات وهو يختبئ خلف الأرفف. أضغط 🎥 #فيديو | مسلحون يقتحمون محل تموينات في الخريطة بـ #تبوك.. ومصادر #عكاظ تؤكد مباشرة الجهات الأمنية للحالة، وجار البحث عن الجناة.#عاجل



(متداول)

https://t.co/gamCcUVUDK pic.twitter.com/cvITnT8Amn — صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) October 22, 2019



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