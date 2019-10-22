السعودية | الأمير تركي بن محمد بن فهد يحضر مراسم تنصيب إمبراطور اليابان

شكرا لقرائتكم الأمير تركي بن محمد بن فهد يحضر مراسم تنصيب إمبراطور اليابان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، شارك الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء في العاصمة اليابانية طوكيو في مراسم تنصيب الإمبراطور ناروهيتو أكيهيتو إمبراطور اليابان بمناسبة اعتلائه للعرش، بحضور عدد من رؤساء الدول.

واعتلى الإمبراطور ناروهيتو عرش الأقحوان اليوم ليصبح الإمبراطور 126 لليابان، في حضور 2000 ضيف من حول العالم.

وتُعد مراسم تولي العرش النقطة الأبرز لعدد من طقوس الخلافة التي بدأت في مايو/أيار عندما ورث ناروهيتو العرش، بعد تنحي والده اكيهيتو عنه.

تعهد ناروهتيو خلال مراسم التتويج بالقصر الإمبراطوري بالقيام بواجباته الدستورية كرمز للدولة وبالبقاء قريباً من الشعب، فيما هنأه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.