السعودية | حلبة تزحلق ومعرض لريال مدريد وأبطال "مارفل" في "موسم الرياض"

شكرا لقرائتكم حلبة تزحلق ومعرض لريال مدريد وأبطال "مارفل" في "موسم الرياض" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يترقب الآلاف من زوار "موسم الرياض" مساء اليوم الثلاثاء، تدشين مدينة "الرياض ونتر وندرلاند" للملاهي بمساحة تصل إلى 200 ألف متر مربع وتتضمن 42 لعبة مختلفة وفعاليات متنوعة.

وسيتم ضمن فعالية "الرياض ونتر وندرلاند" تقديم عروض للخفة والرعب، بالإضافة لتضمنها أكبر حلبة تزحلق على الجليد في الشرق الأوسط، وكذلك حديقة ثلجية ضخمة.

من مدينة "الرياض وينتر وندرلاند"

وتتيح مدينة "الرياض ونتر وندرلاند" للزائرين أيضاً فرصة خوض مغامرة الدخول في أعماق البحار داخل لعبة "مملكة الجليد السحريّة".

كما تتضمن "الرياض ونتر وندرلاند" العديد من الألعاب الضخمة، كالدولاب العملاق الذي يمكّن راكبيه من الاستمتاع بمشاهدة العاصمة من الأعلى.

من مدينة "الرياض وينتر وندرلاند"

كما ستشهد مدينة "الرياض ونتر وندرلاند" ألعاباً نارية مبهرة، بالإضافة إلى معرض لنادي كرة القدم الإسباني الشهير ريال مدريد الذي يضم ملعباً افتراضياً وجوائز حصل عليها النادي وتذكارات وملابس الفريق الشهير.

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كما يمكن لزوار "الرياض ونتر وندرلاند" المشاركة في فعالية "فندق الهروب"، حيث يجب على الزائر حل ألغاز في وقت محدد وفك رموز وشفرات للهروب من فندق محكم الإغلاق.

من مدينة "الرياض وينتر وندرلاند"

وتضم الفعاليات منطقة لشاشة "لونا سينما" العملاقة التي ستعرض أفلاماً جديدةً عبر شاشة كبيرة، مع وجود جلسات مفتوحة للاستمتاع بالعرض السينمائي في الهواء الطلق.

واجتذب "موسم الرياض" و"الرياض ونتر وندرلاند" أيضاً مدينة ألعاب وعروضاً مسرحية تتبع سلسلة "مارفل"، حيث يستطيع من يحلم في أن يكون "أحد الرجال الخارقين" (مثل "الرجل الحديدي" أو "كابتن أميركا" أو غيرهم) دخول لعبة تمكنه من الطيران والتحليق مثل الأبطال الخارقين، من خلال تقنية ثلاثية الأبعاد حيث يمكنه معايشة تجربة أبطال "مارفل".

ومن المتوقع أن يستقطب "موسم الرياض"، الذي يُعد أضخم موسم سياحي في السعودية، نحو 20 مليون زائر.

يذكر أن فعاليات "موسم الرياض" التي بدأت يوم 11 تشرين الأول/أكتوبر تستمر إلى منتصف كانون الأول/ديسمبر المقبل في 12 منطقة، منها 6 مناطق رئيسة و6 مناطق فرعية موزعة في مختلف أنحاء الرياض، وتتضمن فعاليات متعددة ومتنوعة لمختلف الفئات والأعمار، وبعض هذه الفعاليات يقام لأول مرة في السعودية.

من مدينة "الرياض وينتر وندرلاند"

من مدينة "الرياض وينتر وندرلاند"