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وقع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل، فريح العياد، ومدير صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة "هدف" فيصل الجريفاني، اليوم، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع إحدى الشركات المحدودة لتوظيف وتوطين 40 وظيفة استكمالاً لـ 100 وظيفة أسهمت بها الشركة خلال العام الحالي.
وقال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة: الاتفاقية تهدف إلى رفع معدل التوطين في المنطقة وتحقيق أهداف الوزارة في إيجاد الفرص الوظيفية للشباب السعودي وتحفيز الجهود والتعاون والشراكة بين القطاع العام والخاص لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات.
وقدّم شكره للجهات المشاركة على ما بذلوه من جهود لإنجاح هذه المبادرات الفعالة.وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صندوق تنمية الموارد البشرية
22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441 03:03 PM
مع إحدى الشركات في إطار تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص
وقع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل، فريح العياد، ومدير صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة "هدف" فيصل الجريفاني، اليوم، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع إحدى الشركات المحدودة لتوظيف وتوطين 40 وظيفة استكمالاً لـ 100 وظيفة أسهمت بها الشركة خلال العام الحالي.
وقال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة: الاتفاقية تهدف إلى رفع معدل التوطين في المنطقة وتحقيق أهداف الوزارة في إيجاد الفرص الوظيفية للشباب السعودي وتحفيز الجهود والتعاون والشراكة بين القطاع العام والخاص لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات.
وقدّم شكره للجهات المشاركة على ما بذلوه من جهود لإنجاح هذه المبادرات الفعالة.
، "عمل حائل وهدف" يوقعان مذكرة لتوظيف وتوطين 40 وظيفة ،
المصدر : الخليج 365
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