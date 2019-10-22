، جامعة جدة تطلق ملتقى الابتعاث الأول السبت المقبل ،

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تنظم وكالة جامعة جدة للدراسات العليا والبحث العلمي ممثلة في إدارة العلاقات الثقافية والتعاون الدولي "السبت المقبل" ملتقى الابتعاث الأول، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عبيد آل مظف وعمداء الكليات وذوي الشأن من المعيدين والمحاضرين بالجامعة وبمشاركة أكثرمن (25) جامعة عالمية، وذلك على مدى يومين في قاعة الجوهرة بالفيصلية.
وأكد وكيل جامعة جدة للدراسات العليا والبحث العلمي أن إقامة هذا الملتقى يأتي انطلاقاً من دورالجامعة واهتمامها بإعداد كوادرها المستقبلية، وفي الجانب الآخر يأتي لتعزيزوتفعيل سبل الشراكة والتعاون الأكاديمي بين جامعة جدة وممثلي هذه الجامعات في مختلف المجالات العلمية والبحثية والثقافية وتفعيل برامج الإشراف المشترك في برامج الدراسات العليا وكل ما يحقق الأهداف التعليمية المواكبة لرؤية المملكة 2030 .
ويهدف الملتقى الذي تستمر فعالياته لمدة يومين خصص اليوم الأول منه للرجال فيما خصص اليوم الثاني للسيدات وعلى فترتين صباحية ومسائية إلى تقديم فرص القبول من الجامعات العالمية للمعيدين والمحاضرين بالجامعة من الشطرين وتقديم الدعم الأكاديمي من أجل تسهيل الابتعاث الخارجي، وإتاحة الفرصة لاجتماع قيادات الجامعة مع وفود الجامعات المشاركة وبحث سبل ومجالات التعاون الأكاديمي والبحثي.جامعة جدة
22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441 02:52 PM
بمشاركة أكثر من 25 جامعة عالمية.. يفعل التعاون الأكاديمي
تنظم وكالة جامعة جدة للدراسات العليا والبحث العلمي ممثلة في إدارة العلاقات الثقافية والتعاون الدولي "السبت المقبل" ملتقى الابتعاث الأول، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عبيد آل مظف وعمداء الكليات وذوي الشأن من المعيدين والمحاضرين بالجامعة وبمشاركة أكثرمن (25) جامعة عالمية، وذلك على مدى يومين في قاعة الجوهرة بالفيصلية.
وأكد وكيل جامعة جدة للدراسات العليا والبحث العلمي أن إقامة هذا الملتقى يأتي انطلاقاً من دورالجامعة واهتمامها بإعداد كوادرها المستقبلية، وفي الجانب الآخر يأتي لتعزيزوتفعيل سبل الشراكة والتعاون الأكاديمي بين جامعة جدة وممثلي هذه الجامعات في مختلف المجالات العلمية والبحثية والثقافية وتفعيل برامج الإشراف المشترك في برامج الدراسات العليا وكل ما يحقق الأهداف التعليمية المواكبة لرؤية المملكة 2030 .
ويهدف الملتقى الذي تستمر فعالياته لمدة يومين خصص اليوم الأول منه للرجال فيما خصص اليوم الثاني للسيدات وعلى فترتين صباحية ومسائية إلى تقديم فرص القبول من الجامعات العالمية للمعيدين والمحاضرين بالجامعة من الشطرين وتقديم الدعم الأكاديمي من أجل تسهيل الابتعاث الخارجي، وإتاحة الفرصة لاجتماع قيادات الجامعة مع وفود الجامعات المشاركة وبحث سبل ومجالات التعاون الأكاديمي والبحثي.
، جامعة جدة تطلق ملتقى الابتعاث الأول السبت المقبل ،
المصدر : الخليج 365
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