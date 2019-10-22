محمد بن مسعود - الدمام - 22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441 02:51 PM عبد الباسط خان إلى الثانية عشرة عبد الباسط خان إلى الثانية عشرة صدر قرار بترقية مدير إدارة الجودة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بمنطقة مكة المكرمة، عبد الباسط بن عبد الحكيم خان، إلى المرتبة الثانية عشرة. الكلمات المفتاحية ، عبد الباسط خان إلى الثانية عشرة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد الباسط خان إلى الثانية عشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.