المرور السعودي: استخدام الستائر في المركبة مخالفة تستوجب الغرامة

أكدت إدارة المرور بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، بأن وضع الستائر في المركبة يعد واحدة من المخالفات المرورية التي يتم فرض غرامة مالية عليها، مبينة بأن تتراوح الغرامة المقررة على هذه المخالفة ما بين 150 إلى 300 ريال.

وقد جاء هذ التوضيح من قبل إدارة المرور عبر الحساب الرسمي للمرور على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وذلك رداً على تساؤل ورد إليها من أحد المواطنين، حيث جاء الرد قائلاً: “يعد وضع الستائر مخالفة مرورية وفقاً لجدول المخالفات رقم ٢ فقرة ١٠ (وضع حواجز داخل المركبة أو خارجها تعوق رؤية السائق)، وغرامتها (150ــ 300) ريال”.