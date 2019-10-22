وزارة الدفاع تحدد موعد تقديم وظائف رئاسة هيئة الأركان 1441 عبر جدارة للرجال والنساء، أعلنت وزارة الدفاع عن توفر فرص عمل في رئاسة هيئة الأركان، وذلك للجنسين الحاصلين على شهادات علمية تناسب الوظائف المعلن عنها، يبلغ عدد الوظائف المتاحة 35 تم تحديد عشر وظائف للرجال وخمسة وعشرين وظيفة للنساء.

الدرجات الوظيفية المتاحة

تم تحديد ست درجات وظيفية شاغرة وهى :

الدرجة الثانية، مطلوب تعيين موظف واحد فقط بها رجال.

الدرجة الرابعة، خصصت للنساء ومطلوب ثلاث موظفات لهذه الدرجة.

الدرجة الخامسة، موظف واحد فقط رجال.

الدرجة السادسة، قسمت على أربع وظائف للرجال وأربعة عشر للنساء.

الدرجة السابعة، تم تقسيمها ليكون للرجال وظيفه واحده بها وللنساء وظيفتين.

الدرجة الثامنة، ثلاث وظائف للرجال وست وظائف للنساء.

الشروط والمؤهلات العلمية المطلوبة

الحضور الشخصي للمتقدم أو المتقدمة للمقابلة الشخصية.

لابد من حضور الاختبار المهني للحاصلين على الشهادات الجامعية.

قبول جميع التخصصات الغير تربوية أولا ثم النظر للتخصصات التربوية إذا احتاج الأمر لموظفين.

قبول خريجي الشهادات الجامعية والدبلومات العليا كالماجستير و خريجي المعاهد المتخصصة.

موعد التقديم للوظائف برئاسة هيئة الأركان

سيتم فتح باب التقديم الالكتروني في الفترة من 28 صفر 1441 هجري الموافق 27 أكتوبر 2019 إلى 4 ربيع أول 1441 هجرى الموافق 1 نوفمبر 2019 ويستمر التقديم مفتوح طوال اليوم عن طريق موقع جدارة الإلكترونية للتوظيف الحكومي.