الآن : موعد التقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 1441 وكيفية التقديم والشروط

قامت وزارة الشؤون الإسلامية بإعلان وظائف جديدة لكلا الجنسين “رجال ونساء” في في الوزارة وقامت بفتح باب التسجيل للوظائف الشاغرة و وقامت الوزارة بإعلان الوظائف على موقع الخاص بها حيث انه يجب التقديم عبر الرابط الموجود وذلك في جميع الأماكن الخاصة بالوزارة في المملكة والوظائف التي تحتاج إلى موظفين هي( إمام مسجد، حارس أمن، مؤذن بالمسجد، مراقب مسجد، داعية إسلامي) وذلك في الفترة المحددة للتقديم من خلال موقع الوزارة وهذه الوظائف يكون التقديم على كلا منها منفرد وتم تحديد آخر موعد للتقديم الإلكتروني لتلك الوظائف يوم 24 شوال لسنة 1441 هجريا ويجب على كل من يريد التقديم أن ينهي كافة الإجراءات والشروط المطلوبة وتسجيلها عبر الرابط الموضح.

وظائف وزاره الشؤون الإسلامية

تهتم الوظائف التي تختص بوزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد من حيث بنائها وصيانتها، الإشراف على المراكز التي تختص بالتعاليم الإسلامية، تختص وزارة الشؤون الإسلامية بالدعوة إلى دين الحق وهو الإسلام، بيان دور المملكة وجهودها في دعم الأعمال الإسلامية، تقوم وزارة الشؤون الإسلامية بتدعيم الجامعات الخاصة بالتعاليم الدينية بالداخل والخارج، الترتيب والتنظيم مع المنظمات التي تهتم بتعاليم الإسلام المختلفة ودعم الجاليات الإسلامية في الخارج والداخل.

خطوات التقديم على وظائف وزاره الشؤون الإسلامية :-