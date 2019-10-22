كنت صابر ومتحمل.. متحدث التعليم السابق يقيّم تجربته مع 5 وزراء.. ويكشف عن فترة الوزير الأقسى– فيديو...

روى المتحدث الرسمي السابق لوزارة التعليم مبارك العصيمي تجربته كمتحدث للوزارة مع 5 وزراء مختلفين، بدءاً من الأمير فيصل بن عبدالله وانتهاءً بحمد آل الشيخ.

وقال العصيمي خلال لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن كل واحد من الوزراء الخمسة مدرسة قيادية لها سماتها وملامحها، وكل محطة منها قدمت لي الكثير من الدعم والمساندة.

مضيفاً أنه خلال فترة الأمير خالد الفيصل كان أفضل متحدث رسمي على مستوى الجهات الحكومية، ومع عزام الدخيل بدأت معه تجربة المتحدث عن الوزارة ككل وليس متحدثاً لكل قطاع وانتهت معه أيضاً.

وأضاف أن فترة الوزير أحمد العيسى كانت الأقسى في النقد ووصلت لحد البذاءة الناتجة عن عدم فهم للتفاصيل الإدارية، وأنه يرى أن تجربته كمتحدث ناجحة؛ لأنه يعتقد أنه كان متحملاً لفترات الضغط والهجوم من منسوبي القطاع. ومضى قائلا: “أعتقد أن تجربتي كمتحدث نجحت، لأنني كنت “صابر” و”متحمل”.

وأكد أن المتحدث الرسمي للجهة الحكومية يعاني في منصبه؛ لأنه لا يمثل نفسه أو قناعاته ولا يستطيع استخدام أدواته، وعليه أن يرتدي لباس جهة أخرى لها صفاتها وطابعها الرسمي وأن يتقمص دورها ويصبح في مرمى المسؤولية.