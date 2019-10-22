المسند: الحالة المطرية الثانية قد تبدأ غداً.. وبواكيرها سحب

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن الحالة المطرية الثانية في هذا الموسم، قد تبدأ يوم غد.

وأضاف عبر حسابه في “تويتر” اليوم: “تستمر التوقعات المطرية على أجزاءٍ متفرقة من مناطق #عسير #الباحة #جازان وربما منطقة #مكة”.

وتابع: “ربما تبدأ بواكير الحالة المطرية الثانية في هذا الموسم عبر تشكلات من السحب التي (قد) تكون ممطرة على نواحي #الحدود_الشمالية”.

وأردف: “في مثل هذه الأيام أول ما تشرق #الشمس على الجزء الجنوبي الشرقي من #السعودية، وآخر جزء الشمالي الغربي”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، ولا يستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

وتوقعت تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، فيما تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية؛ تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقتَي الرياض والقصيم، كما يستمر التوقع بتكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من غرب وجنوب غرب المملكة وكذلك على المنطقة الشرقية.