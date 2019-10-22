السعودية اليوم / أمين منطقة عسير يبحث احتياجات "بني عمرو" في مجال الخدمات البلدية



أبها 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واس

بحث أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في مكتبه اليوم، مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمركز "بني عمرو" التابع لمنطقة عسير، أبرز احتياجات ومطالب الأهالي في مجال الخدمات البلدية، بحضور وكيل الأمين للبلديات المهندس علي سيف, ورئيس بلدية بني عمرو المهندس عبدالهادي المسردي.

وأوضح رئيس المجلس البلدي ببني عمرو الدكتور علي العمري أنه جرى خلال الاجتماع طرح حزمة من احتياجات أهالي مركز بني عمرو، ومن أبرزها زيادة دعم الأمانة للبلدية والنظر في آليات رفع مستوى بعض الخدمات في مجالات الطرق والإنارة والنظافة.

بدوره أكد الدكتور الحميدي أن أمانة منطقة عسير تسعى لتحقيق نفلة نوعية في الخدمات البلدية المقدمة لجميع المحافظات حسب الإمكانيات المتاحة.

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14:25ت م

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