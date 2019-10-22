السعودية اليوم / سمو نائب أمير القصيم يلتقي مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة



بريدة 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , بمكتبه في ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم, مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة وجب العتيبي، وعدداً من المسؤولين في الفرع، الذين قدموا للسلام على سموه.

ورحب سمو الأمير فهد بن تركي بالعتيبي, مشيداً سموه بالجهود التي يبذلها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة في مجال العناية بالمساجد ومنسوبيها, والجهود المبذولة في مجال التوعية والدعوة، التي تخص أفراد المجتمع كافة, منوهاً سموه بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بالمساجد ومنسوبيها ومواصلة تنمية الدور الكبير الذي تبذله مكاتب الدعوة والإرشاد في المملكة.

من جانبه قدم مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة القصيم على متابعته ودعمه الدائم للمساجد بالمنطقة, مبيناً لسموه على أن الفرع يواصل أعماله للاهتمام بالمساجد والبرامج الدعوية التي تناسب حاجة المسلم في هذا الوقت, منوهاً بما يلقاه فرع المنطقة من دعم وتوجيهات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وحرصه الدائم على تكثيف الجهود لخدمة بيوت الله ومنسوبيها، والدعوة إلى الله على منهج السلف الصالح الذي قامت عليه هذه البلاد المباركة, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود.

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14:24ت م

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