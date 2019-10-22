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صور.. هذه أغرب هدية تلقتها ملكة بريطانيا
كشفتها ابنة الملكة..
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
تبلغ ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، نحو 93 عامًا، ولا شك أنها طوال فترة حكمها، تلقت العديد والعديد من الهدايا التي لا تعد ولا تحصى، سواء من البطاقات أو الزهور أو الهدايا الثمينة والغريبة أيضًا.
وذكرت ابنة الملكة، الأميرة آن، واحدة من أغرب الهدايا التي تلقتها إليزابيث الثانية في حكمها، في مقابلة تليفزيونية نشرها موقع “ميرور” البريطاني، وكانت عبارة عن يد خشبية مزيفة مغلفة بقفاز يشبه ما ترتديه الملكة.
وتلقت الملكة هذه الهدية الغريبة، في جولة لها في أستراليا، وقالت الأميرة إنه كان هناك عدد من الطلاب وسط الحشد، وتمكن 3 منهم من الوصول إلى مقدمة الأشخاص، وقدموا هديتهم للملكة.
وتابعت “آن”: “اعتقد الطلاب أن حركتهم جريئة وصفيقة مشوبة بالوقاحة، وقالوا للملكة إنها بإمكانها استخدامها في حال آلمتها ذراعها من التلويح للجماهير وهي في الخدمة الملكية، لكن رد الفعل أدهشهم، إذ أعربت عن سعادتها الغامرة وأنها كانت بحاجة إلى ذلك، ولوّحت بها”.
يُذكر أن الكاتب الإنجليزي، روبرت هاردمان، ألّف كتابًا بعنوان “ملكة العالم”، وجاء فيها أن إليزابيث الثانية تمتلك يدًا خشبية مصممة للتلويح أمام الحشود، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أنها تستخدمها علانية، لكنها باتت نكتة محبوبة.
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