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صور.. الدفاع المدني يكشف تفاصيل حادث الوميض بجدة
متابعات الخليج 365 - جدة
باشر مدني جدة، فجر اليوم، حادث وميض لحظي داخل شقة بالدور الرابع نتج عنه إصابة شخصين، كما تضررت سيارة كانت متوقفة أمام البناية نتيجة انهيار لواجهة الشقة.
ونشرت صفحة الدفاع المدني ، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صوراً لمحاولات وجهود رجال الحماية المدنية، الذين تعاملوا مع الحادث.
وكان مدني جازان، بدأ وبشراكة مع الأمانة وفرع وزارة التجارة والاستثمار وفرع هيئة المواصفات بالتفتيش المفاجئ على محلات الغاز، للتأكد من متطلبات السلامة ومطابقة منظمات الغاز للمواصفات.
وجرى التفتيش على 56 محلاً أُغلق منها 14 وجرى سحب 45 عينة لاختبارها من هيئة المواصفات.
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