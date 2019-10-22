فوكس بيزنس: اكتتاب أرامكو والاستثمار المستقبلي يتيحان فرصاً واعدة أمام المملكة

2019-10-22

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

من المقرر أن يحضر خلال أيام، خبراء الاقتصاد حول العالم وأكبر اللاعبين المصرفيين والسياسيين، لحضور مبادرة مستقبل الاستثمار 2019 في الرياض، تحديدًا خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر، ومنهم “بلاكروك، الشريك المصرفي للاستثمار، مجموعة غولدمان ساكس، ومساعد البيت الأبيض السابق، دينا بأول، ونائب رئيس شركة موليس وشركاه أريك كانتور، ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، كما يخطط البيت الأبيض لإرسال مسؤول كبير للحضور، وفقًا لـ”فوكس بيزنس”.

ويرى المستثمرون أن الفرص واعدة أمام اقتصاد المملكة والاستثمار العالمي، من خلال توطيد العلاقات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو يمضي قدماً في مخططاته في الطرح الأولي للاكتتاب العام، لشركة النفط والغاز السعودية المملوكة للدولة، أرامكو السعودية، وهي خطوة تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة، بحسب التقرير.

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وأفاد التقرير أن الاكتتاب العام على الأرجح سيكون في نهاية هذا العام.

وفي الوقت نفسه، أعلن مسؤولو إدارة ترامب، أنهم يرغبون في إدراج أسهم شركة أرامكو في البورصة الأمريكية، وسوف يشارك كل بنك تقريباً مع الصفقة، جي بي مورجان تشايس، مورجان ستانلي، غولدمان.

هذا بجانب إقامة ملتقى مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي عقد لأول مرة في 2017 في الرياض، باسم “دافوس الصحراء”؛ لأنه اجتذب العديد من المستثمرين المحترفين مثل المنتدى الاقتصادي العالمي.

وفي ختام التقرير، أورد التقرير أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتطلع إلى تحديث المملكة، ومن أهم مشاريعه الآن المدينة المستقبلية، نيوم، التي تعد فرصة للمستثمرين العالميين، بالإضافة إلى استثمار المملكة في شركات التكنولوجيا، ووضع 45 مليار دولار في “صندوق رؤية سوفت بنك”، وهو صندوق استثماري سعودي-ياباني، اُفتتح في 2016 من قبل ولي العهد محمد بن سلمان، وماسايوشي سون رئيس مجموعة سوفت بنك.