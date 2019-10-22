قسم لا ينفك عن صون الحد.. برقيات من المواطنين لأبطال الجنوب

2019-10-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

حماسة وتجديد للعهود وقسم لا ينفك عن صون الحد، تلك هي ملامح الحياة اليومية لأبطال الحد الجنوبي، فاستقبال الصباح بالهدوء ليس وارداً في سياسة الأبطال، إذ لا يرمش لهم جفن ويستقبلون صباحهم بتأهب ومساءهم بتصميم، وهو ما اتضح جلياً من حكايات شهدائهم الذين يأتون من الجبهة محملين بعطر الفداء والواجب.

عزة الشهادة لا تنقطع

لم يكن البقمي أول الشهداء ولن يكون آخرهم، فعزة الشهادة لا تنقطع أبداً عن المرابطين وفخر الموت في سبيل الله وأرض الوطن لا يتيه بانقضاء الأيام، هكذا يرى أبناء الوطن في شهدائهم، فبعد ساعات من استشهاد رئيس الرقباء فهد بن غازي بن فراج المرزوقي البقمي، الذي استشهد خلال دفاعه عن الدين والوطن، صدحت مواقع التواصل الاجتماعي بالابتهال للأبطال أن يسدد الله رميهم ويعز مساعيهم في برقيات وُدٍّ وتقدير وعرفان.

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“رب اجعل هذا البلد آمناً”

الإعلامي بندر عطيف، دعا للمرابطين بالثبات، قائلاً في تغريدة، “رب اجعل هذا بلدًا آمناً” اللهم انصر أبطالنا في الحد الجنوبي اللهم اهلك الأعداء وفرق صفوفهم وأنزل الرعب في قلوبهم اللهم احفظ جنودنا البواسل بحفظك واكلأهم برعايتك وأمدهم بنصرك العظيم ياقوي يا عزيز”.

الإعلامي إبراهيم القصيمي، دعا الجميع إلى الدعاء من أجل أبطال الحد الجنوبي في مهمتهم الجليلة، كاتبا: “دعواتكم للأبطال ف الحد الجنوبي انتم في القلب”، ولم تتوقف صيحات الإيمان من أجل أبطال الحد الجنوبي من المغردين والمدونين، بل تعددت مفردات الدعاء والعرفان بالجميل.