وفد من الشورى يبدأ غداً زيارة رسمية إلى موريتانيا

2019-10-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

يبدأ وفد من مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الموريتانية الأستاذ عساف بن سالم أبو ثنين غداً زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ويضم الوفد عدداً من أعضاء مجلس الشورى أعضاء اللجنة وهم معالي الأستاذ محمد بن حمود المزيد، والمهندس أحمد بن محمد الأسود، والدكتورة إقبال زين العابدين درندري، والأستاذ جمال بن عبدالله المزين، والدكتور سليمان بن علي الفيفي، والأستاذ عبدالله بن محمد الناصر، والأستاذ عبدالله بن علي العجاجي، والدكتور هادي بن علي اليامي .

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وأكد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الموريتانية أن زيارة وفد مجلس الشورى إلى جمهورية موريتانيا تأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة واصفاً هذه العلاقات بالمتأصلة والوطيدة منذ زمن طويل وتشهد تطوراً في مختلف المجالات، ومن ذلك تعزيز التعاون المشترك على صعيد العلاقات البرلمانية التي تجمع مجلس الشورى و الجمعية الوطنية الموريتانية .

وأفاد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الموريتانية أن وفد مجلس الشورى سيطلع المسؤولين في جمهورية موريتانيا على الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها الطموحة 2030, وما تمثله هذه الرؤية من استراتيجية هامة ستحقق نقلة نوعية للمملكة وشعبها , تأكيداً على ما تمثله المملكة العربية السعودية من أهمية سياسية واقتصادية في العالم العربي والإسلامي ولما لها من دور فاعل في الساحة الدولية.

وأوضح أن وفد المجلس سيجتمع خلال الزيارة خلال الزيارة بكبار المسؤولين في الجمعية الوطنية الموريتانية للبحث معهم في سبل دعم وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وبخاصة العلاقات البرلمانية، كما سيجتمع الوفد بعدد من المسؤولين في عدد من الوزارات .

واختتم عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الموريتانية الأستاذ عساف أبوثنين تصريحه منوها بما تجده لجان الصداقة في مجلس الشورى من دعم واهتمام من معالي رئس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بما يمكن المجلس من حضور فاعل في مجال الدبلوماسية البرلمانية مع مختلف المجالس البرلمانية في العديد من الدول الشقيقة والصديقة.