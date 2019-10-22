السعودية | باريس.. لودريان يستقبل الجبير والخطر الإيراني يتصدر المباحثات

شكرا لقرائتكم باريس.. لودريان يستقبل الجبير والخطر الإيراني يتصدر المباحثات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الثلاثاء، في مبنى الخارجية، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

كما تم التطرق للمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الخطر الإيراني في المنطقة، وكذلك تم التشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وزار الجبير، الذي وصل إلى باريس في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، الجمعية الوطنية الفرنسية، والتقى عدداً من النواب في البرلمان الفرنسي الأعضاء في لجنة العلاقات الخارجية، حيث جرى خلال اللقاء تناول القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها، وسبل تعزيز العلاقات المتميزة بين الرياض وباريس.

ويأتي لقاء الجبير بعد لقائه يوم أمس في لندن مع وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، حيث بحث معه المستجدات الإقليمية والدولية.