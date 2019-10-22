السعودية | لقاء العاهل السعودي ووزير الدفاع الأميركي بحث القضايا الأمنية والدفاعية المشتركة

شكرا لقرائتكم لقاء العاهل السعودي ووزير الدفاع الأميركي بحث القضايا الأمنية والدفاعية المشتركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في مكتبه اليوم، وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة السعودية الأميركية، وأوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

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كما تم بحث عدد من القضايا الأمنية والدفاعية المشتركة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاستقبال الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

كما حضره من الجانب الأميركي سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة جون أبي زيد، ومساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي كاتي ويلبرغر، وعدد من المسؤولين.