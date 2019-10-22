السعودية | ظاهرة فلكية نادرة تعود إلى سماء السعودية تعرف عليها

شكرا لقرائتكم ظاهرة فلكية نادرة تعود إلى سماء السعودية تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الفلكي السعودي خالد الزعاق أن سماء المنطقة الشرقية في السعودية ستشهد بعد نحو شهرين تقريباً ظاهرة الكسوف الحلقي، وهي واحدة من أندر الظواهر الكونية، على حد وصفه. وقال: "ظاهرة الكسوف الحلقي للشمس لم تحدث عندنا منذ 118 عاماً، وسيتكرر حدوثها بعد 83 عاماً".

وأوضح "سيشاهد حلقياً في شرق السعودية ناحية الهفوف ‎بالأحساء في فجر يوم الخميس 2019/12/26 الموافق 1441/4/29 هجري".

وأبان الزعاق أنه في هذه الظاهرة يكون جرم القمر لا يغطي قرص الشمس فتبدو مثل الحلقة.

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ومن جانب آخر، ذكر الزعاق أنه عند النظر إلى السماء هذه الأيام فإننا نجد تعامد نجم المرزم فوق نجم سهيل من الناحية الجنوبية قبل شروق الشمس، على حد وصفه.

وقال: "هذا يدل على تمكن الوسم (الخريف) بالإضافة إلى نهاية موسم القفال، وهو موسم الغوص بحثاً عن اللؤلؤ".

كما أن الفترة الحالية وفقا للزعاق تنتشر فيها الأمراض الموسمية مثل الزكام والحساسية.