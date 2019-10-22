، طوكيو .. تركي بن محمد ينقل تهنئة ولي العهد بمناسبة تنصيب إمبراطور اليابان ،

محمد بن مسعود - الدمام - التقى في مقر إقامته بالعاصمة اليابانية اليوم وزير الدفاع تارو كونو

التقى الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في مقر إقامته بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم، وزير الدفاع الياباني تارو كونو.

في بداية اللقاء نقل سموه تحيات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- وتهنئته بمناسبة تنصيب إمبراطور اليابان ناروهيتو.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وفرص تطويرها في شتى المجالات.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي؛ والوفد المرافق لسموه.الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز طوكيو تارو كونو