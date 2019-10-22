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تنظم المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، لقاءً مفتوحًا بعنوان "تقييم الخدمات المقدمة، وتفعيل قنوات التواصل بالمنطقة الشرقية".
ويقام اللقاء يوم الأربعاء القادم بمركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك" بمحافظة الخبر، برعاية أميرالمنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبحضور وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال.
وتأتي هذه الفعالية ضمن برامج المرحلة الثانية من مبادرة "وطننا أمانة"، والتي أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحت شعار "نحو شراكة فعالة لتعزيز النزاهة".
ويتناول اللقاء، أهمية قنوات التواصل مع المستفيدين، وسبل تفعيلها، كما يستعرض دور الجهات في التعامل بفاعلية مع المعلومات التي تتيحها قنوات التواصل، بالإضافة إلى مناقشة الآليات الملائمة لتقييم الخدمات الحكومية، واستعراض التجارب الناجحة والمبادرات المميزة في هذا المجال.صحة الشرقية المديرية العامة للشؤون الصحية
22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441 01:23 PM
يقام غدًا برعاية أمير المنطقة بمركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم
تنظم المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، لقاءً مفتوحًا بعنوان "تقييم الخدمات المقدمة، وتفعيل قنوات التواصل بالمنطقة الشرقية".
ويقام اللقاء يوم الأربعاء القادم بمركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك" بمحافظة الخبر، برعاية أميرالمنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبحضور وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال.
وتأتي هذه الفعالية ضمن برامج المرحلة الثانية من مبادرة "وطننا أمانة"، والتي أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحت شعار "نحو شراكة فعالة لتعزيز النزاهة".
ويتناول اللقاء، أهمية قنوات التواصل مع المستفيدين، وسبل تفعيلها، كما يستعرض دور الجهات في التعامل بفاعلية مع المعلومات التي تتيحها قنوات التواصل، بالإضافة إلى مناقشة الآليات الملائمة لتقييم الخدمات الحكومية، واستعراض التجارب الناجحة والمبادرات المميزة في هذا المجال.
، "صحة الشرقية ونزاهة" تُنظّمان لقاء "تفعيل قنوات التواصل" ،
المصدر : الخليج 365
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