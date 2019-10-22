، تهشّم وإخلاء وانهيار على عربة.. شاهد وميض لحظيّ يصيب شخصين فجرًا بجدة ،

- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
تَسَبب وميضٌ لحظيٌّ في إصابة شخصين وتهشّم واجهة بِنَايةٍ، فجر اليوم، بمحافظة جدة.
وذكر المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فِرَق الإنقاذ التابعة لمدني محافظة جدة، باشرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حادث تسرب غاز داخل شقة بالدور الرابع، لبناية مكونة من أربعة أدوار، نتج عنه وميض لحظي نتيجة تعرّضه لمصدر حراري. وتَسَبب الوميض في إصابة شخصين أحدهما بجروح والآخر بحروق من الدرجة الثانية؛ فيما تهشمت واجهة الشقة ذات المصدر في تسرب الغاز، كما تضررت شقة مجاورة لها.
وأضاف "سرحان": "من التلفيات التي تَسَبب فيها الحادث، تَضَرر عربة كانت متوقفة أمام البناية؛ نتيجة انهيار واجهة الشقة من علو أربعة طوابق".
وتابع: "فرضت فِرَق الإنقاذ طوقًا على منطقة الحادث؛ لعدم الدخول إليها بعد أن أخلت البناية احترازيًّا، وتم البحث في منطقة الحادث، ولم تسجل أي خسائر في الأرواح؛ فيما تابعت كل الجهات ذات العلاقة عملها في موقع الحادث".
وأهاب "سرحان" بالمواطنين والمقيمين عند اشتمام رائحة الغاز، أن يتم إغلاق مصدر الغاز فورًا، وعدم استخدام أي مصدر حراري للكشف عن مصدر التسرب، والابتعاد عن استخدام مروحة الشفط في تهوية المنطقة من الغاز، ويُفضّل فَتح النوافذ لعملية التهوية، والابتعاد عن تشغيل مصادر الكهرباء مثل الإضاءة وكذلك الأجهزة الكفية، وإبلاغ مركز العمليات الأمنية الموحد فورًا، على الرقم (٩١١).
وميض لحظي جدة
22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441 01:13 PM
تسرب غازي داخل شقة بالطابق الرابع باشره الدفاع المدني وضرب طوقًا بالمنطقةتهشّم وإخلاء وانهيار على عربة.. شاهد وميض لحظيّ يصيب شخصين فجرًا بجدة
تَسَبب وميضٌ لحظيٌّ في إصابة شخصين وتهشّم واجهة بِنَايةٍ، فجر اليوم، بمحافظة جدة.
وذكر المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فِرَق الإنقاذ التابعة لمدني محافظة جدة، باشرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حادث تسرب غاز داخل شقة بالدور الرابع، لبناية مكونة من أربعة أدوار، نتج عنه وميض لحظي نتيجة تعرّضه لمصدر حراري. وتَسَبب الوميض في إصابة شخصين أحدهما بجروح والآخر بحروق من الدرجة الثانية؛ فيما تهشمت واجهة الشقة ذات المصدر في تسرب الغاز، كما تضررت شقة مجاورة لها.
وأضاف "سرحان": "من التلفيات التي تَسَبب فيها الحادث، تَضَرر عربة كانت متوقفة أمام البناية؛ نتيجة انهيار واجهة الشقة من علو أربعة طوابق".
وتابع: "فرضت فِرَق الإنقاذ طوقًا على منطقة الحادث؛ لعدم الدخول إليها بعد أن أخلت البناية احترازيًّا، وتم البحث في منطقة الحادث، ولم تسجل أي خسائر في الأرواح؛ فيما تابعت كل الجهات ذات العلاقة عملها في موقع الحادث".
وأهاب "سرحان" بالمواطنين والمقيمين عند اشتمام رائحة الغاز، أن يتم إغلاق مصدر الغاز فورًا، وعدم استخدام أي مصدر حراري للكشف عن مصدر التسرب، والابتعاد عن استخدام مروحة الشفط في تهوية المنطقة من الغاز، ويُفضّل فَتح النوافذ لعملية التهوية، والابتعاد عن تشغيل مصادر الكهرباء مثل الإضاءة وكذلك الأجهزة الكفية، وإبلاغ مركز العمليات الأمنية الموحد فورًا، على الرقم (٩١١).
، تهشّم وإخلاء وانهيار على عربة.. شاهد وميض لحظيّ يصيب شخصين فجرًا بجدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تهشّم وإخلاء وانهيار على عربة.. شاهد وميض لحظيّ يصيب شخصين فجرًا بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.