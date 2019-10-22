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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه اليوم، وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.
شهد الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة السعودية - الأمريكية، وأوجه التعاون الإستراتيجي بين البلدين.
كما تمّ بحث عدد من القضايا الأمنية والدفاعية المشتركة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.
حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.
كما حضره من الجانب الأمريكي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، ومساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي كاتي ويلبرغر، وعدد من المسؤولين.
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441 01:12 PM
بحثا أوجه التعاون الإستراتيجي بين البلدينخادم الحرمين يستقبل وزير الدفاع الأمريكي
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه اليوم، وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.
شهد الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة السعودية - الأمريكية، وأوجه التعاون الإستراتيجي بين البلدين.
كما تمّ بحث عدد من القضايا الأمنية والدفاعية المشتركة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.
حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.
كما حضره من الجانب الأمريكي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، ومساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي كاتي ويلبرغر، وعدد من المسؤولين.
، خادم الحرمين يستقبل وزير الدفاع الأمريكي ،
المصدر : الخليج 365
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