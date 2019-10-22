، "تويتر" تعلن: تلك المقاطع سيتم حظرها بصورة كاملة ،

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أعلنت شبكة التدوين المصغر "تويتر"، عن إجراءات جديدة ستتخذها؛ من أجل ما وَصَفته بـ"مكافحة المحتوى المزيف.
ونشرت "تويتر" بيانًا عبر مدونتها، تعلن فيه عن الإجراءات الجديدة، التي ستجعل عددًا من مقاطع الفيديو ممنوعة تمامًا من الظهور عبر الشبكة.
وقالت "تويتر": "سنُجري بعض التغييرات في سياسات النشر؛ من أجل منع مواد ذات محتوى مزيف أو مضلل، أو تحتوي تشويهًا يخلق انطباعًا خاطئًا تجاه شيء ما أو شخص ما".
وتابعت: "أبرز تلك المواد التي سيتم حظرها؛ ما يُطلق عليه مقاطع الفيديو التي تعتمد على تقنية ديبفيكي (التزييف العميق)".
وجاء في بيان "تويتر": "نقوم دائمًا بتحديث قواعدنا وفقًا لكيفية تغير السلوك على الشبكة، نحن نعمل على وضع سياسة جديدة لحل مشكلة استخدام المواد المركبة، والتي يتم التلاعب بها عبر تويتر".
وأردفت: "لكننا نريد أولًا أن نستمع إليكم، وإلى مقترحات المشاركين في التطبيق".
وأشارت "تويتر" إلى أن الحديث يدور حول مواد "تم تعديلها أو إنشاؤها بشكل كبير بحيث يتغير معناها/غرضها الأصلي، أو لإظهار أن بعض الأحداث قد حدثت، على الرغم من أنها في واقع الأمر لم تحدث".
يُذكر أن "تويتر"، التي تأسست عام 2006، من قِبَل جاك دورسي ونوح غلاس وبيز ستون وإيفان ويليامز، حظيت بشعبيةً كبيرة في جميع أنحاء العالم. وبحلول عام 2012 تجاوز عدد مستخدمي الموقع الـ100 مليون مستخدم ينشرون أكثر من 340 مليون تغريدة يوميًّا؛ فيما وصلت خدمة استعلامات البحث إلى 1.6 مليار في اليوم الواحد.تويتر مكافحة المحتوى المزيف
"تويتر" تعلن: تلك المقاطع سيتم حظرها بصورة كاملةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-22
أعلنت شبكة التدوين المصغر "تويتر"، عن إجراءات جديدة ستتخذها؛ من أجل ما وَصَفته بـ"مكافحة المحتوى المزيف.
ونشرت "تويتر" بيانًا عبر مدونتها، تعلن فيه عن الإجراءات الجديدة، التي ستجعل عددًا من مقاطع الفيديو ممنوعة تمامًا من الظهور عبر الشبكة.
وقالت "تويتر": "سنُجري بعض التغييرات في سياسات النشر؛ من أجل منع مواد ذات محتوى مزيف أو مضلل، أو تحتوي تشويهًا يخلق انطباعًا خاطئًا تجاه شيء ما أو شخص ما".
وتابعت: "أبرز تلك المواد التي سيتم حظرها؛ ما يُطلق عليه مقاطع الفيديو التي تعتمد على تقنية ديبفيكي (التزييف العميق)".
وجاء في بيان "تويتر": "نقوم دائمًا بتحديث قواعدنا وفقًا لكيفية تغير السلوك على الشبكة، نحن نعمل على وضع سياسة جديدة لحل مشكلة استخدام المواد المركبة، والتي يتم التلاعب بها عبر تويتر".
وأردفت: "لكننا نريد أولًا أن نستمع إليكم، وإلى مقترحات المشاركين في التطبيق".
وأشارت "تويتر" إلى أن الحديث يدور حول مواد "تم تعديلها أو إنشاؤها بشكل كبير بحيث يتغير معناها/غرضها الأصلي، أو لإظهار أن بعض الأحداث قد حدثت، على الرغم من أنها في واقع الأمر لم تحدث".
يُذكر أن "تويتر"، التي تأسست عام 2006، من قِبَل جاك دورسي ونوح غلاس وبيز ستون وإيفان ويليامز، حظيت بشعبيةً كبيرة في جميع أنحاء العالم. وبحلول عام 2012 تجاوز عدد مستخدمي الموقع الـ100 مليون مستخدم ينشرون أكثر من 340 مليون تغريدة يوميًّا؛ فيما وصلت خدمة استعلامات البحث إلى 1.6 مليار في اليوم الواحد.
22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
11:22 AM
قالت: "سنُجري بعض التغييرات في سياسات النشر"
أعلنت شبكة التدوين المصغر "تويتر"، عن إجراءات جديدة ستتخذها؛ من أجل ما وَصَفته بـ"مكافحة المحتوى المزيف.
ونشرت "تويتر" بيانًا عبر مدونتها، تعلن فيه عن الإجراءات الجديدة، التي ستجعل عددًا من مقاطع الفيديو ممنوعة تمامًا من الظهور عبر الشبكة.
وقالت "تويتر": "سنُجري بعض التغييرات في سياسات النشر؛ من أجل منع مواد ذات محتوى مزيف أو مضلل، أو تحتوي تشويهًا يخلق انطباعًا خاطئًا تجاه شيء ما أو شخص ما".
وتابعت: "أبرز تلك المواد التي سيتم حظرها؛ ما يُطلق عليه مقاطع الفيديو التي تعتمد على تقنية ديبفيكي (التزييف العميق)".
وجاء في بيان "تويتر": "نقوم دائمًا بتحديث قواعدنا وفقًا لكيفية تغير السلوك على الشبكة، نحن نعمل على وضع سياسة جديدة لحل مشكلة استخدام المواد المركبة، والتي يتم التلاعب بها عبر تويتر".
وأردفت: "لكننا نريد أولًا أن نستمع إليكم، وإلى مقترحات المشاركين في التطبيق".
وأشارت "تويتر" إلى أن الحديث يدور حول مواد "تم تعديلها أو إنشاؤها بشكل كبير بحيث يتغير معناها/غرضها الأصلي، أو لإظهار أن بعض الأحداث قد حدثت، على الرغم من أنها في واقع الأمر لم تحدث".
يُذكر أن "تويتر"، التي تأسست عام 2006، من قِبَل جاك دورسي ونوح غلاس وبيز ستون وإيفان ويليامز، حظيت بشعبيةً كبيرة في جميع أنحاء العالم. وبحلول عام 2012 تجاوز عدد مستخدمي الموقع الـ100 مليون مستخدم ينشرون أكثر من 340 مليون تغريدة يوميًّا؛ فيما وصلت خدمة استعلامات البحث إلى 1.6 مليار في اليوم الواحد.
، "تويتر" تعلن: تلك المقاطع سيتم حظرها بصورة كاملة ،
المصدر : الخليج 365
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