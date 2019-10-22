المملكة العربية السعودية تتجه لإلغاء المحرم في العمرة

أعلنت صحيفة سبق السعودية، على أن وزارة الحج والعمرة قد تجاوبت مع عدد من المطالب الصادرة من الشركات السياحية ومؤسسات العمرة أن تقضي بالسماح للمرأة بأداء العمرة من دون وجود محرم لها، وأن تتحمل الوكالات الخارجية المسؤولية المتكاملة وأن الأمر مازال تحت الدراسة من الوزارة.

وأن إصدار مثل هذا القرار سوف يريح وكلاء العمرة في الخارج، كما سوف يتساوى مع شرط من شروط التأشيرة السياحية للنساء، ولكن يجب على أن تتحمل الوكالات الخارجية المسؤولية الكاملة في حالة إصدار القرار وتطبيقه في الموسم الحالي، كما قد أعلنت الشركات المصرية السياحية على أنها مستمرة في التسجيل للعمرة من خلال موقع البوابة الإلكترونية المطروح مؤخرا.