«التعليم» تطلق مسابقة تقنية لاكتشاف مهارات طلاب الابتدائية والمتوسطة

أطلقت وزارتا التعليم والاتصالات وتقنية المعلومات، بالشراكة مع شركة (تطوير) لتقنيات التعليم؛ النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للبرمجة «المبرمج الواعد».

وأوضحت وزارة التعليم -في بيان لها تم نشره عبر موقعها الإلكتروني- أن المسابقة تهدف إلى تعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين والبرمجة لدى طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وتكوين اتجاه إيجابي لديهم نحو تعلم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وعلومها التي تشمل «الذكاء الاصطناعي، والإنترنت، والروبوتات، الواقع الافتراضي، والطباعة الثلاثية الأبعاد، والحوسبة السحابية».

من جانبه، قال وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد بن سعود المقبل؛ إن المسابقة تعد من أهم برامج الوزارة المقدمة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة لاكتشاف مهارات الطلاب البرمجية والرقمية في مرحلة مبكرة، لصقل موهبتهم وتطويرها، ودعم الوظائف المستقبلية لاعتمادها بشكل كبير على البرمجة والحوسبة.

وأوضح الدكتور المقبل أن الوزارة تدعم هذا التوجه بحزمة من البرامج والمواد الدراسية؛ ما سيسهم في تكوين جيل قادر على المنافسة العالمية في المهارات البرمجية والرقمية، وداعم لرؤية المملكة المستقبلية.

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وتتكون المسابقة من ثلاث مراحل، تشمل ثلاث جولات، ومرحلة التصفيات النهائية؛ حيث سيختار الحكام أفضل 16 طالبًا و16 طالبة من كل فئة عمرية للصعود إلى الجولة النهائية التي ستقام فعالياتها بمقر وزارة التعليم في الرياض مطلع شهر ديسمبر المقبل.

وسيحصل الفائزون في المسابقة على العديد من الشهادات والجوائز المادية والعينية، كما سيتاح للمشاركين من طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في المسابقة، عبر جولاتها الثلاثة، فرصة الوصول إلى مواد ومصادر عالمية لتعلم البرمجة وتطبيقاتها.

حضر إطلاق مسابقة «المبرمج الواعد» كل من وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد بن سعود المقبل، ووكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية الدكتور أحمد بن حمدان آل ثنيان، والرئيس التنفيذي لشركة (تطوير) لتقنيات التعليم الدكتور يوسف العوهلي.