اعتماد ترقية 4182 فردًا من منسوبي وزارة الحرس الوطني

أعلنت وزارة الحرس الوطني، اعتماد ترقية 4182 فردًا من منسوبي الوزارة في مختلف الرتب والتخصصات والوحدات خلال الفترة الأولى لعام 1441هـ.

وقامت وزارة الحرس الوطني –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- بنشر إنفوجراف أوضحت من خلاله أن الترقيات تضمنت رتب «جندي أول – عريف – وكيل رقيب – رقيب – رقيب أول – رئيس رقباء».

وكان وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، اعتمد في 3 أكتوبر الجاري، معايير مفاضلة الترقيات للمراتب العاشرة فما دون، والمراتب العليا (11 – 12 - 13) بالوزارة؛ وذلك بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

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وأوضحت وزارة الحرس الوطني أنَّ اللائحة أشارت في مادتها الـ47 إلى أن الترقية تعد وسيلة للتقدم والتطور الوظيفي للموظف، وترتبط بمستوى أدائه، ولا تعد بأي حال من الأحوال استحقاقًا ملزمًا على الجهة الحكومية تجاه موظفيها.

وأضافت أن معايير الترقية للمراتب العاشرة فما دون، اشتملت على تقييم الأداء الوظيفي لآخر سنة، وبرامج التطوير والتدريب التي حصل عليها المرشح.