«الحصيني» يوضح خريطة الأمطار المرتقبة على مناطق المملكة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، خريطة أمطار نهار الثلاثاء وليلة الأربعاء على بعض مناطق المملكة، مشيرًا إلى تشكل حالة مدارية في بحر العرب.

وقال الحصيني -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إنه متوقع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة، على أجزاء متفرقة من مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وحائل والجوف والشمالية والباحة وعسير وجازان، إضافة إلى الكويت والإمارات وعمان.

وأشار الحصيني إلى أن النماذج العددية تشير إلى تشكل حالة مدارية في بحر العرب.

وكان الحصيني توقع، في وقت سابق، بدء أول حالة جوية معتبرة وسمية من اليوم الثلاثاء، تؤثر في أجزاء من الشام ومصر والعراق والكويت، ثم الشمالية وتبوك والجوف والمدينة المنورة ومكة المكرمة وحائل والقصيم والشرقية، ثم شمال منطقة الرياض والباحة وعسير وجازان والإمارات وعمان، ويرافق ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

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وأضاف أن الحالة الجوية ترافقها رياح مثيرة للأتربة، موضحًا أن الحالة الممطرة على المملكة يمكن تصنيفها من خفيفة إلى متوسطة، ومن ثم ستكون الأمطار المتوقعة خفيفة إلى شبه غزيرة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الثلاثاء- استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبةً برياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ولا يستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، فيما تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض والقصيم.