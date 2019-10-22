وظائف شاغرة بمستشفى الملك سلمان بالرياض

أعلن مستشفى الملك سلمان بالرياض، اليوم الإثنين، عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة على برنامج التشغيل الذاتي.

وتنوعت الوظائف ما بين (وظائف طبية استشارية تخصصية – نائب طبيب – أطباء مقيمين – وظائف صحية غير طبية – وظائف إدارية – وظائف أمن – وظائف خدمات – وظائف هندسية).

ودعا المستشفى، من تتوافر فيهم الشروط، إرسال السيرة الذاتية وصور من المؤهلات على صيغة PDF وعلى الإيميل [email protected] على أن يوضح بالتقديم مسمى الوظيفة المراد الترشيح عليها.

وأوضح المستشفى، أن التقديم على الوظائف يبدأ اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء، الموافق 23/2/1441، وينتهي بتاريخ 3/3/ 1441 الموافق 31/10/2019 .

وأفاد المستشفى، أنه يمكن الاطلاع على جميع الوظائف المطروحة عبر الحساب الرسمي بـ«تويتر» @RUH-KSH، مشيرًا إلى أن الترشيح والمفاضلة تتم وفق معايير منها (التقدير العام بالمؤهل العلمي – سنة التخرج – الدورات – الخبرات – الاختبار – المقابلة الشخصية – أي معايير إضافية).