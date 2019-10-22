السعودية اليوم / "رحلة البحث عن العمل" برنامج تدريبي بجامعة الملك عبدالعزيز



جدة 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واس

نظّم الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع إحدى شركات التوظيف أمس برنامجاً تدريبياً مجانياً بعنوان "رحلة البحث عن العمل", وذلك في قاعة الرواد بمكتبة الملك فهد العامة بجدة.

وتطرق البرنامج الذي حضره أكثر من 155 شخصاً من الجنسين إلى أهمية إتقان كتابة السيرة الذاتية، مع استعراض نماذج من السير الذاتية الخاصة بالحضور التي طُلبت مسبقاً منهم؛ لأجل الوقوف عليها وتحديد مواطن القوة والضعف فيها.

وتخلل البرنامج استعراضاً لأبرز المهارات المطلوبة لاجتياز المقابلة الشخصية كاختيار الزيّ الملائم لمكانة الجهة والوظيفة المُعلن عنها، ولغة الجسد، واختيار الألفاظ أثناء الحديث وغيرها، وتطرق أيضاً لأهمية تحديد المسار المهني، الأمر الذي يشغل بال الكثير من حديثي التخرج.

يُذكر أن برنامج "رحلة البحث عن العمل" يهدف إلى تأهيل الطلبة المتوقع تخرجهم لسوق العمل وصقل مهاراتهم وتمكينهم من صعود أولى درجات المسار المهني بالشكل الصحيح.

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12:53ت م

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