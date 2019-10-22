السعودية اليوم / "الصحة" تطلق النموذج السلوكي الخاص بأبطال التغيير



الرياض 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واس

أطلقت وزارة الصحة النموذج السلوكي الخاص بأبطال التغيير الذين يتم اختيارهم بناء على عملية تقييم شاملة من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة وتمارين محاكاة بيئة العمل بإشراف فريق من الخبراء لرصد مستوى الجدارة حسب النموذج السلوكي.

ويشمل النموذج 10 سلوكيات مبنية على نماذج عالمية متخصصة بإدارة التغيير تهدف إلى مساعدة الموظفين على المساهمة في عملية التغيير ونشر السلوكيات والقيم.

وأبانت الصحة أن النموذج السلوكي يدعم تطوير أبطال التغيير بدءًا من تحديد السلوكيات المطلوبة للأداء المتميز في ثلاث مجالات وهي: المعرفة، والممارسة، والقيم، والتي تم تحديدها لتكون عوامل نجاح في إدارة التغيير الفعالة.

وتساعد هذه السلوكيات الهامة أبطال التغيير في مراجعة وتخطيط التطور المهني لهم ولزملائهم الموظفين، كما أنه يمكن الاستفادة منها في بناء الالتزام وزيادة المستوى المعرفي في مجال إدارة التغيير.

وأوضحت الصحة أن النموذج السلوكي يشكل إضافة نوعية إلى الإطار المعرفي لفكر إدارة التغيير ويساهم في تصميم الحلول التدريبية والتطوير المهني والذاتي لشبكة أبطال التغيير لتمكينهم من نشر السلوكيات الإيجابية والقيم السامية للعمل في القطاع الصحي مما سينعكس إيجابًا على تبني الموظفين للتغيير الإيجابي للأفضل وتحقيق أهداف التحول في القطاع الصحي.

يذكر أن "الصحة" حصلت على اعتماد لهذا النموذج السلوكي من قبل ثلاث جهات عالمية وهي معهد روس لإدارة الأعمال/ جامعة ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية، وشركة بروساي وهي شركة عالمية مرموقة ومتخصصة في مجال إدارة التغيير، ومعهد إدارة التغيير في المملكة المتحدة.

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11:09ت م

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