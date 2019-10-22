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تفاصيل العثور على الطفل بتال مفقود حي وسام الطائف
متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف
عثر مواطن على الطفل “بتال خالد القرشي”، والذي يبلغ من العمر 8 سنوات، في إحدى منتزهات المحافظة وقام بإبلاغ الجهات الأمنية والتي حضرت للموقع واستلمت الطفل.
وكان الطفل “بتال” قد خرج من منزل أسرته عصر أمس الاثنين في حي الوسام 2، وعند تأخره في الحضور قام ذووه بإبلاغ الجهات الأمنية والتي كثفت البحث والتحري عنه بمشاركة عدد من الفرق التطوعية.
وعثرت فرق البحث عليه في وقت متأخر في إحدى منتزهات المحافظة ويتمتع الطفل بصحة جيدة.
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