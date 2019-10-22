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2019-10-22 تركي آل الشيخ يزف نبأ سارًا لأصحاب عربات الفود ترك متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الثلاثاء، نبأ ساراً بالنسبة لأصحاب عربات الفود ترك. Advertisements وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “بالنسبة للفود ترك بالبوليفارد… خصم ٥٠٪ على إجاراتهم تقديرًا لهم ومساهمة من هيئة الترفيه بدعم نشاطهم”. وكان حساب موسم الرياض قد أعلن في وقت سابق عن تدشين مدينة الملاهي الشهيرة المتنقلة ونتر وندرلاند اليوم الثلاثاء.







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