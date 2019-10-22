آخر تغريدات لـ حصة العون .. هل كانت تشعر بدنو الأجل؟

2019-10-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي آخر تغريدات للكاتبة وسيدة الأعمال حصة العون، التي وافاها الأجل أمس الاثنين.

وقالت الكاتبة حصة العون في آخر تغريدات لها وكانت بتاريخ الخميس 3 أكتوبر الماضي “إنها الجمعة / اللهم ارحم واغفر لوالدي وأعمامي ووالديهم وزوجاتهم وأبنائهم وأحفادهم وربعهم وكل من يعز عليهم آمين”.

وقالت حصة العون في تغريدة أخرى والتي تذكرت فيها زوجها الراحل وتوجهت إلى الله بالدعاء له: “إنها الجمعة اللهم ارحم واغفر لزوجي ووالديه وإخوته وأصدقائه ومحبيه وكل عزيز عليه آمين”، والتي وصفها البعض بأنها كانت بمثابة شعور من الكاتبة، رحمها الله، بدنو الأجل واللحاق برفيق العمر.

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وأضافت في تغريدة أخرى: “ساعة استجابة.. اللهم احفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وحياتنا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادها واحفظ هذا البلد آمناً مطمئناً سخاء رخاء إلى يوم الدين، واحفظ أهله قيادة وشعباً وجيشاً وضيوفاً وسائر بلاد المسلمين آمين”.

وقالت حصة العون في تغريدة بتاريخ الجمعة 4 أكتوبر الماضي: “أوتروا.. ولا تنسونا من الدعاء ولإخوتنا المسلمين الأحياء والميتين اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال آمين”.

يذكر أن الكاتبة حصة العون انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمس الاثنين، بعد معاناة مع المرض.

وتعتبر حصة العون كاتبة في العديد من الشؤون العامة، والسياسية، والاقتصادية والرياضية، كما أنها تعد رائدة فكرة المدن الصناعية للأسر المنتجة، وكانت سفيرة الأمم المتحدة لشؤون المرأة والطفل، وسبق أن تولت منصب الأمين العام للمستثمرات العرب، ورئيس مجلس أمناء مركز نجود لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى أنها عضو شرف النادي الأهلي.

كما قدّمت حصة العون دراسات عديدة مهتمة بالإصلاح المالي والاقتصادي، ولديها عضوية في العديد من الجمعيات السعودية.