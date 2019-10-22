الان تتابع تكليف الدكتور أحمد العمري مديراً للشؤون الصحية بالقنفذة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القنفذة - الوئما- خضر المقعدي: صدر قرار وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة هذا اليوم بتكليف الدكتور أحمد مديني العمري مديرا للشؤون الصحية بالقنفذة لمدة عام وكما شكرا معالية مدير الشؤون الصحية السابق الدكتور عبدالله الغروي على ماقدمه من جهود خلال فترة تكليفه.

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