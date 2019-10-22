السعودية للكهرباء: إصلاحات إجرائية تيسر ممارسة الأعمال لمواكبة رؤية 2030

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سجلت الشركة السعودية للكهرباء تطورا ملحوظا في سهولة ممارسة الأعمال في المملكة، بعد أن حققت نموا تجاوزت نسبته 12%، في تنفيذ طلبات إيصال الخدمة الكهربائية من خلال خدمة "برق"، خلال الربع الثالث من 2019 بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2018، حيث مكنت "برق" المشتركين من إيصال الخدمة الكهربائية في تسعة أيام فقط، منذ أن أطلقتها الشركة مطلع العام الحالي.

وقالت "السعودية للكهرباء" إن هذه الإصلاحات الإجرائية جاءت مواكبة للعمل الكبير الذي تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، والتي تستهدف رفع معدلات سهولة ممارسة الأعمال في المملكة، حيث كانت للشركة جهود متوافقة مع التحركات التي تقوم بها الأجهزة الحكومية والمركز الوطني للتنافسية.

وأكدت الشركة أن الإصلاحات التي نفذتها ستكون ذات تأثير كبير من خلال تسريع إيصال الخدمة الكهربائية على النشاط الاقتصادي والتجاري في المملكة، حيث تضمن للمستثمرين إيصال الخدمة الكهربائية خلال تسعة أيام، مما يجعل بيئة الاستثمار جاذبة ومغرية لاستقطاب كبرى المصانع والشركات العالمية للعمل في المملكة.

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وقالت الشركة إن الإصلاحات الإجرائية التي نفذتها الشركة من شأنها تسريع النشاط الاقتصادي والتجاري بالمملكة، حيث إن كبار المستثمرين والصناعيين يبحثون عن البيئة الصالحة لاستثماراتهم ومصانعهم، بحيث يضمنون استمرار الطاقة الكهربائية وعدم تعطل خطوط الإنتاج وسلامة المخزون، وهذا ما تضمنته الإصلاحات الجديدة في إجراءات الشركة ابتداء من التقديم على طلب الخدمة حتى إطلاقها.

وأوضحت "السعودية للكهرباء" أن هذه الإصلاحات ستساعد بشكل كبير في توطين الصناعات ونقل بيوت الخبرة الأجنبية الكبرى إلى المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال، وأشارت إلى أن الربع الثالث من العام الحالي، سجل تجاوبا ملحوظا في أعداد طلبات إيصال الخدمة الكهربائية المنجزة من خلال خدمة "برق" بنسبة تجاوزت 12%، عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، متوقعة أن ترتفع هذه النسبة بشكل أكبر في السنوات المقبلة.

وتستهدف خدمة "برق" اختصار عمليات طلبات إيصال الخدمة الكهربائية إلى تسعة أيام من خلال الربط الالكتروني مع بوابة بلدي balady.gov.sa التي يستغني من خلالها طالب إيصال الخدمة الكهربائية لمنشآته التجارية أو الصناعية أو السكنية عن مراجعة مكاتب الشركة، بحيث يقدم طلب الخدمة الكترونيا عبر البوابة الحكومية.

ونجحت الشركة في تقديم هذه الخدمة في 8 مناطق بالمملكة حتى الآن، مع جاهزيتها لتقديمها في أكثر من 5 مناطق أخرى قبل نهاية العام الحالي.