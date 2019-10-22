، "الدهاش" يلقى ربه بعد أشهر من عملية زراعة القلب ،

محمد بن مسعود - الدمام - لقي المواطن فهد بن دهاش الدهاش؛ ربه أمس الإثنين، بعد أشهر من زراعة قلبٍ في مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة.

وكان الفريق الطبي بالمركز قد نجح في زراعة قلب له، رغم توقف قلبه عشرين دقيقة إلا أن مشيئة الله ورحمته كانت تحيط به؛ ليعود إليه النبض بعد محاولات من الفريق الطبي بالمركز تكللت محاولاتهم بالنجاح.

وعاد "الدهاش"؛ قبل أيام، إلى محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف، واستُقبل من قِبل أسرته وجمعٍ من أهالي المحافظة قبل أن تسوء حالته ويتوفى.

وتقرّرت الصلاة على الفقيد بعد صلاة الظهر في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب بدومة الجندل.