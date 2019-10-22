- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - لقي المواطن فهد بن دهاش الدهاش؛ ربه أمس الإثنين، بعد أشهر من زراعة قلبٍ في مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة.
وكان الفريق الطبي بالمركز قد نجح في زراعة قلب له، رغم توقف قلبه عشرين دقيقة إلا أن مشيئة الله ورحمته كانت تحيط به؛ ليعود إليه النبض بعد محاولات من الفريق الطبي بالمركز تكللت محاولاتهم بالنجاح.
وعاد "الدهاش"؛ قبل أيام، إلى محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف، واستُقبل من قِبل أسرته وجمعٍ من أهالي المحافظة قبل أن تسوء حالته ويتوفى.
وتقرّرت الصلاة على الفقيد بعد صلاة الظهر في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب بدومة الجندل.
22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441 11:57 AM
لقي المواطن فهد بن دهاش الدهاش؛ ربه أمس الإثنين، بعد أشهر من زراعة قلبٍ في مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة.
وكان الفريق الطبي بالمركز قد نجح في زراعة قلب له، رغم توقف قلبه عشرين دقيقة إلا أن مشيئة الله ورحمته كانت تحيط به؛ ليعود إليه النبض بعد محاولات من الفريق الطبي بالمركز تكللت محاولاتهم بالنجاح.
وعاد "الدهاش"؛ قبل أيام، إلى محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف، واستُقبل من قِبل أسرته وجمعٍ من أهالي المحافظة قبل أن تسوء حالته ويتوفى.
وتقرّرت الصلاة على الفقيد بعد صلاة الظهر في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب بدومة الجندل.
، "الدهاش" يلقى ربه بعد أشهر من عملية زراعة القلب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الدهاش" يلقى ربه بعد أشهر من عملية زراعة القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.