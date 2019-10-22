، بالسلاسل .. مواطن يحتجز طليقته وأطفاله الـ 5 بحائل والأمن يحرّرهم ويبحث عنه ،

محمد بن مسعود - الدمام - بلاغ بعد استغاثة تحرَّك على أثره المعنيون وكسروا باب المنزل ونقلوهم للمستشفى

نجحت الجهات الأمنية والصحية بحائل، أمس، في إنقاذ 5 أطفال (من 2 - 5 سنوات) ووالدتهم؛ بعد اتهام والدهم الذي طلّق والدتهم، أخيراً، باحتجازهم بالمنزل لأكثر من 24 ساعة بسلاسل وغادر المنزل.

في التفاصيل، تلقت عمليات الشرطة بلاغاً من مواطن يفيد باستغاثة أطفال يطلبون المساعدة من نافذة إحدى الشقق القريبة منه، وبدخوله إلى المنزل لاستطلاع الأمر فُوجئ بإغلاق الباب بالسلاسل.

وفوراً أبلغ عمليات الشرطة وباشرت الدوريات الأمنية والدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي وجهات أمنية أخرى معنية، الموقع وتمّ كسر باب المنزل وإخراج جميع أفراد العائلة، ونقلهم إلى مستشفى الملك خالد بحائل؛ للاطمئنان على حالتهم الصحية.

يُشار إلى عدم وجود وسائل تواصل مع والدة الأطفال؛ إذ يُرجّح سحب طليقها جميع وسائل أجهزة التواصل منها لضمان عدم تواصلها مع أقاربه أو أقاربها ولا حتى الجهات المعنية لإنقاذهم.

وتُكثِّف الجهات الأمنية المعنية بحائل بحثها عن والد الأطفال، الذي اتضح إغلاقه هو أيضاً وسائل التواصل معه كافة سواء الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.

يُذكر أن الجهات الأمنية أبلغت فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل، لاستكمال دراسة الحالة وتطبيق الإجراءات النظامية التي تكفل حماية المُطلّقة وأطفالها، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم.حائل الجهات الأمنية