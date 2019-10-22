، الطاقة الذرية تعلن بدء تشغيل بنك اليورانيوم منخفض التخصيب ،

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بدأ بنك اليورانيوم منخفض التخصيب بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، مرحلة تشغيله، بعد تسلم الوكالة لأول شحنة يورانيوم منخفض التخصيب وصلت إلى مقر المنشأة المخصصة التابعة للوكالة في كازاخستان؛ لضمان توفير وقود تشغيل المفاعلات النووية إلى الدول الأعضاء.
وفي بيان، صدر عن مقر الوكالة في العاصمة فيينا، قال مدير عام هيئة الطاقة الذرية بالوكالة كورنيل فيروتا: "مع وصول أول شحنة أصبح البنك الدولي لليورانيوم منخفض التخصيب قيد التشغيل"، عادًّا "البنك الدولي لليورانيوم منخفض التخصيب" أحد أكثر المشاريع طموحًا وتحديًّا منذ تأسيس الوكالة في عام 1957.
ومما يذكر أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قرر في ديسمبر 2010 إنشاء بنك الوكالة لليورانيوم منخفض التخصيب؛ كضمان لآلية توريد الوقود النووي إلى الدول الأعضاء، عن طريق توفير 90 طنًّا من اليورانيوم منخفض التخصيب، الذي يُعد المكوّن الأساسي لتصنيع الوقود النووي.
الطاقة الذرية تعلن بدء تشغيل بنك اليورانيوم منخفض التخصيبوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-10-22
بدأ بنك اليورانيوم منخفض التخصيب بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، مرحلة تشغيله، بعد تسلم الوكالة لأول شحنة يورانيوم منخفض التخصيب وصلت إلى مقر المنشأة المخصصة التابعة للوكالة في كازاخستان؛ لضمان توفير وقود تشغيل المفاعلات النووية إلى الدول الأعضاء.
وفي بيان، صدر عن مقر الوكالة في العاصمة فيينا، قال مدير عام هيئة الطاقة الذرية بالوكالة كورنيل فيروتا: "مع وصول أول شحنة أصبح البنك الدولي لليورانيوم منخفض التخصيب قيد التشغيل"، عادًّا "البنك الدولي لليورانيوم منخفض التخصيب" أحد أكثر المشاريع طموحًا وتحديًّا منذ تأسيس الوكالة في عام 1957.
ومما يذكر أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قرر في ديسمبر 2010 إنشاء بنك الوكالة لليورانيوم منخفض التخصيب؛ كضمان لآلية توريد الوقود النووي إلى الدول الأعضاء، عن طريق توفير 90 طنًّا من اليورانيوم منخفض التخصيب، الذي يُعد المكوّن الأساسي لتصنيع الوقود النووي.
22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
09:02 AM
بعد تسلّم الوكالة لأول شحنة وصلت إلى مقر المنشأة في كازاخستان
بدأ بنك اليورانيوم منخفض التخصيب بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، مرحلة تشغيله، بعد تسلم الوكالة لأول شحنة يورانيوم منخفض التخصيب وصلت إلى مقر المنشأة المخصصة التابعة للوكالة في كازاخستان؛ لضمان توفير وقود تشغيل المفاعلات النووية إلى الدول الأعضاء.
وفي بيان، صدر عن مقر الوكالة في العاصمة فيينا، قال مدير عام هيئة الطاقة الذرية بالوكالة كورنيل فيروتا: "مع وصول أول شحنة أصبح البنك الدولي لليورانيوم منخفض التخصيب قيد التشغيل"، عادًّا "البنك الدولي لليورانيوم منخفض التخصيب" أحد أكثر المشاريع طموحًا وتحديًّا منذ تأسيس الوكالة في عام 1957.
ومما يذكر أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قرر في ديسمبر 2010 إنشاء بنك الوكالة لليورانيوم منخفض التخصيب؛ كضمان لآلية توريد الوقود النووي إلى الدول الأعضاء، عن طريق توفير 90 طنًّا من اليورانيوم منخفض التخصيب، الذي يُعد المكوّن الأساسي لتصنيع الوقود النووي.
، الطاقة الذرية تعلن بدء تشغيل بنك اليورانيوم منخفض التخصيب ،
المصدر : الخليج 365
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