محمد بن مسعود - الدمام - الوحيد المعتمد لتقديم خدمات جراحة السمنة المفرطة بالمنطقة قالت "صحة نجران" إن مركز علاج السمنة بمستشفى الملك خالد تمكّن -بفضل الله- من إجراء ١٢٤ عملية جراحية ناجحة لتكميم المعدة خلال عام ١٤٤٠هـ. ولفتت "الصحة" إلى أن مركز علاج السمنة يعد الوحيد المعتمد لتقديم خدمات جراحة السمنة المفرطة بمنطقة نجران تحت إشراف كوادر وطنية مؤهلة. وأبانت أن المركز يشهد حالياً مشروعات تطويرية وتوسعة بواقع ١٢ سريراً سيتم تدشينها قريباً -بإذن الله- للارتقاء بمستوى أدائه وتجويد خدماته.صحة نجران علاج السمنة مستشفى الملك خالد 22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441 11:38 AM الوحيد المعتمد لتقديم خدمات جراحة السمنة المفرطة بالمنطقة Advertisements نجران .. ١٢٤ عملية تكميم للمعدة بمركز علاج السمنة خلال عام نجران .. ١٢٤ عملية تكميم للمعدة بمركز علاج السمنة خلال عام قالت "صحة نجران" إن مركز علاج السمنة بمستشفى الملك خالد تمكّن -بفضل الله- من إجراء ١٢٤ عملية جراحية ناجحة لتكميم المعدة خلال عام ١٤٤٠هـ. ولفتت "الصحة" إلى أن مركز علاج السمنة يعد الوحيد المعتمد لتقديم خدمات جراحة السمنة المفرطة بمنطقة نجران تحت إشراف كوادر وطنية مؤهلة. وأبانت أن المركز يشهد حالياً مشروعات تطويرية وتوسعة بواقع ١٢ سريراً سيتم تدشينها قريباً -بإذن الله- للارتقاء بمستوى أدائه وتجويد خدماته. الكلمات المفتاحية ، نجران .. ١٢٤ عملية تكميم للمعدة بمركز علاج السمنة خلال عام ،

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