، إنجاز 15 ألف بطاقة تعريف لوثائق "بحوث المدينة" التاريخية .. والدعوة تتجدّد ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما أصدر 3 أجزاء من سلسلته ونشر "توسعة الحرم" وجارٍ إصدار أجزاء أخرى

كشف مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، عن إنجاز 15 ألف بطاقة تعريفية لمجموعة من الوثائق التاريخية من إجمالي 100 ألف وثيقة تقع في 500 مجلد يمتلكها المركز، من بينها أكثر من 60 ألف وثيقة غير عربية.

وبيّن المركز أن البطاقات التعريفية تتضمن ملخصات تعين الباحثين في التعرُّف على مضمونها بشكل عام, كما يعكف المركز على تنفيذ مشروع إستراتيجي للوثائق التي تمّ جمعها بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز, وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنوّرة, حيث جرى ترميمها وصيانتها وحفظها إلكترونياً وتصنيفها من خلال عملية الفهرسة؛ تمهيداً لإعداد البطاقات التعريفية لها.

وفي السياق ذاته, أصدر المركز ثلاثة أجزاءٍ من سلسلة الوثائق التاريخية, ويجري العمل حالياً على إصدار أجزاءٍ أخرى, في حين تمّ نشر بعض هذه الوثائق في مجلة المركز العلمية كوثيقة توسعة المسجد النبوي عام ١٣٢٩هـ، والمقترحات الخاصة لإتمام هذه التوسعة.

وجدّد مركز بحوث ودراسات المدينة المنوّرة دعوته إلى الباحثين والمتخصصين في مجال تاريخ المملكة بصفة عامة وتاريخ المدينة المنوّرة بصفة خاصة، إلى دراسة هذه الوثائق واستخلاص المعلومات التي تفيد في إعداد الدراسات التاريخية التي تعتمد على مصادر أصلية.

مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة