وظائف مدينة الملك عبد العزيز للعلوم “54 وظيفة شاغرة” ورابط التقديم وشروطها

قامت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقني بالإعلان عن وجود 54 وظيفة شاغرة لديها، ويُذكر أن وظائف مدينة الملك عبد العزيز للعلوم لجميع الخريجين من حملة البكالوريوس، والحاصلين على درجة الماجستير، وذلك في برامج التشغيل الخاصة بالعمل والكادر الأكاديمي، في مختلف قطاعات الابتكار والتطوير والبحث العلمي، وأكدت مدينة الملك عبد العزيز على أن التقديم لشغل الوظائف سوف يتم من خلال بوابة التوظيف الإلكتروني وذلك ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 27 أكتوبر 2019/ 28 صفر 1441، على أن يستمر التقديم لمدة خمس أيام فقط، ومن الجدير بالذكر أن الوظائف المُعلن عنها متنوعة بين المجال التقني والهندسي والعلمي.

شروط التقديم على وظائف مدينة الملك عبد العزيز للعلوم

هناك مجموعة من الشروط الواجب مراعاتها عند التقدم على الوظائف، وهي أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية، كما يراعى أن يكون المؤهل العلمي الحاصل عليه المتقدم من داخل المملكة العربية السعودية، أو أحد الجامعات الموصي بها من قبل وزارة التعليم، مع الحرص على معادلة الشهادة في حالة الحصول على المؤهل من خارج المملكة، كما يجب أن يكون التقدير العام للمتقدم هو جيد جداً فيما أعلى.

رابط التقديم على وظائف مدينة الملك عبد العزيز للعلوم

على كل من يرغب في شغل أحد الوظائف المُعلن عنها، والبالغ عددهم 54 وظيفة، ويكون حاصل على المؤهل العلمي المطلوب، ومتوافر به جميع الشروط، أن يقوم بالدخول على بوابة التوظيف الإلكتروني، للتعرف على كافة التفاصيل، حتى بدء موعد التسجيل، ومن الجدير بالذكر أن مدينة الملك عبد العزيز تهدف إلى ضم جميع الكفاءات والكوادر إلى طاقم العمل بها، وذلك من خلال الإعلان عن مثل تلك الوظائف، بما يناسب احتياجاتها في المجال الهندسي والعلمي والتقني.