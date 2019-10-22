الجبير: إيران لا تحترم سيادة الدول ونطالبها بالأفعال بدلاً من الكلام

نفى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن تكون لدى بلاده أية وساطة مع إيران، معتبرا أنها لا تحترم سيادة الدول ولا تحترم القانون الدولي.

وأوضح الجبير خلال كلمته في ندوة حوارية بالمعهد الدولي للشؤون الخارجية في لندن، أمس الاثنين إن "لوم دول الاتحاد الأوروبي لإيران على مهاجمة منشآت أرامكو موقف صحيح، مضيفا: "نطالبها بأفعال بدلا من الكلام".

وأكد الجبير أن المملكة العربية السعودية مقتنعة، من خلال الأدلة الموجودة، لديها بتورط إيران في هجمات أرامكو، مضيفا: "أيادي إيران تمتد إلى عدد من الدول العربية، وليس هناك أي وساطة مع إيران".

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وقال إن "استهداف محطتي أرامكو النفطيتين يعكس نوايا طهران العدائية في المنطقة"، مضيفا: "مقتنعون بأن الصواريخ التي ضربت منشآت النفط السعودية إيرانية". بحسب "سبوتنيك".

ولفت عادل الجبير إلى أن الاتفاق النووي الإيراني به عيوب، حيث لا يتضمن نشاط إيران الباليستي والتدخل العدائي في شؤون المنطقة، مضيفا: "قلنا مرارا أننا لا نريد حربا، لكننا لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام هذه الهجمات".