البنوك السعودية توضِّح ضوابط تأمين الرمز السري للبطاقات المصرفية

نصحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية بالحفاظ على الرمز السري للبطاقات المصرفية، وعدم حفظها على الهواتف. وأضافت اللجنة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الحفاظ على الرمز السري للبطاقات المصرفية، يتطلب حفظه في الذاكرة وعدم حفظه في الهاتف أو أي مكان آخر، مع عدم مشاركة الرمز السري مع آخرين عبر قنوات التواصل الإلكترونية. وتابعت اللجنة: إن ضوابط تأمين الرمز السري تتضمن عدم استخدام رمز سري واحد لأكثر من بطاقة مصرفية، مع الحرص على تغيير ذلك الرقم بشكل دوري وعند العودة من السفر، واستخدام أرقام سرية للبطاقات البنكية عشوائية وغير متسلسلة أو مكررة.

كانت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، حذرت في وقت سابق من الإسراف في استخدام بطاقات الائتمان في شراء الكماليات، مشيرةً إلى أن الاستخدام الأمثل لبطاقات الائتمان، يتطلب قراءة الشروط والأحكام المتعلقة بها جيدًا والتعرف على مزاياها ورسومها ونسبة الفوائد قبل إصدارها؛ للتأكد من مناسبتها لاحتياجات العميل، ومستوى دخله وقدرته على تحمل سداد الالتزامات المترتبة على استخدامها. وأضافت اللجنة، أنه عند الشراء من الإنترنت يجب التعامل مع جهات موثوقة ذات سمعة جيدة والتأكد من توافر نظام الخدمة الآمن عند إدخال بيانات البطاقة، مع استخدام برامج حماية ضد الفيروسات، مشيرةً إلى أهمية سرعة إبلاغ البنك أو الجهة المصدرة للبطاقة الائتمانية حال ضياعها أو سرقتها، مع الاهتمام بدفع قيمة المبلغ المستحق على البطاقة قبل فترة الاستحقاق المحددة أو على الأقل الالتزام بدفع الحد الأدنى تفاديًا لتحمل المزيد من الفوائد.