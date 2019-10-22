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الدعارة في تركيا قانونية في بيوت الدعارة

فلم وثائقي بثته قنوات شبكة BBC البريطانية، *بعنوان الدعارة في تركيا قانونية في بيوت الدعارة المرخصة*، للإعلامية ومخرجة الأفلام الوثائقية الشهيرة ستايسي دُولي.

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