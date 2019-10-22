قصيدة راعي الأجرب .. الإمام تركي

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. ‏قصيدة راعي السيف الأجرب وهي قصيدة مؤسس الدولة السعودية الثانية الإمام تركي بن عبدالله بن الإمام محمد بن سعود، والتي تأسست عام 1240هـ/1824م وسقطت عام 1309هـ/1891م





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