الكشف عن مفاجأة حول مقطع فتاة و شاب بوليفارد الرياض #موسم_الرياض

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. تداول المغردون مقطع فيديو لشخص يحمل فتاة على اكتافه من أجل رؤية نافورة بوليفارد الرياض ولكن الذي لم يعلمه المغردون بأن الفتاة التي تمتطي على ظهر الشاب هو أخوها وهي إحدى الفتيات من ذوي الإحتياجات الخاصة وحين لم تستطع رؤية شيء بسبب الزحام قام أخيها بحملها على كتفه حتى تستطع الإستمتاع بمشاهدة النافورة .





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